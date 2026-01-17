Freddo nemico del cuore il cardiologo | Evitare gli sbalzi in casi rari può causare infarti

Con l'arrivo di un’ondata di freddo, è importante prestare attenzione alla salute cardiovascolare. Secondo il professor Domenico Gabrielli, il calo delle temperature può mettere sotto stress il cuore e l’intero sistema circolatorio, aumentando il rischio di complicazioni, anche rare. È consigliabile adottare comportamenti adeguati per ridurre gli sbalzi termici e proteggere la salute durante i periodi di freddo intenso.

(Adnkronos) –Il meteo peggiora e arriva una nuova ondata di freddo. Il maltempo diventa anche una questione di salute perché il calo della temperatura nel pieno dell'inverno "determina un sovraccarico per il cuore e l'intero apparato cardiovascolare", spiega all'Adnkronos Salute il professor Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il Tuo cuore di Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) e direttore dell'Unità operativa complessa di Cardiologia dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. "Quando la temperatura scende, soprattutto dallo zero termico in giù, provoca una vasocostrizione, cioè un aumento delle restrizioni vascolari" e quindi il cuore lavora di più.

Cardiologa spiega perché dovresti camminare anche quando fa freddo - Camminare al freddo fa bene, ma farlo con consapevolezza trasforma una semplice passeggiata in prevenzione quotidiana che, spesso, sottovalutiamo. tech.everyeye.it

Freddo e salute del cuore, la Dottoressa Alessia Azzano mette in guardia sui rischi - Il freddo invernale può aumentare il rischio di infarto e problemi cardiaci: ecco cosa succede al cuore, come spiegato dalla Dott. centrometeoitaliano.it

