Frattesi tra campo e mercato | lo scambio che vuole fare l’Inter

Frattesi continua a essere al centro delle attenzioni di mercato dell’Inter, tra valutazioni sportive e strategie di cessione. La recente scelta di Chivu per la formazione contro l’Udinese e le decisioni della dirigenza riflettono l’attuale fase di riflessione sulla rosa. In questo contesto, il nome del centrocampista resta uno dei più discussi, simbolo delle dinamiche in corso tra esigenze sportive e opportunità di mercato.

La scelta di Chivu per il match con l’Udinese e quella della dirigenza in ottica cessione Il nome di Frattesi resta tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato. La novità delle ultime ore, però, riguarda il campo. Il classe ’99 era dato tra i titolari oggi con l’Udinese nell’anticipo delle 15 della 21esima giornata di Serie A. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tra infortuni e turnover in vista del big match di Champions con l’ Arsenal, Cristian Chivu è stato ‘costretto’ ancora una volta a mescolare le carte: per Frattesi una maglia da titolare un mese e mezzo dopo l’ultima volta, il 3 dicembre scorso in Coppa Italia contro il Venezia? Niente da fare, anche stavolta è partito dalla panchina A Udine il play è stato Zielinski, con Mkhitaryan e Barella ai suoi lati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Frattesi tra campo e mercato: lo scambio che vuole fare l’Inter Leggi anche: Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione Leggi anche: Frattesi Inter, la risposta della Juventus: «Ecco cosa pensiamo di fare per lo scambio con Thuram…» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pazza idea Inter, scambio Frattesi-Nico Gonzalez con l'Atletico Madrid. Ma c'è un ostacolo; Inter, derby di Premier per Frattesi: Bournemouth avanti sul Nottingham Forest. Gala su Calhanoglu, arriva un secco no; Diretta live calciomercato 15 gennaio 2026, Frattesi via per Nico Gonzalez all'Inter, scambio Lucca-Marcos Leonardo, Milan-Kostic; Moretto: “Frattesi per Nico Gonzalez per ora non decolla. Idea di scambio con la Juve ma…”. Frattesi via dall’Inter? Dall’ipotesi scambio con Nico Gonzalez ai dialoghi con la Juve: la rivelazione di Moretto - La rivelazione di Moretto Il futuro di Davide Frattesi resta incerto, nonostante il buon impa ... calcionews24.com

Inter: blitz e firma, sì allo scambio con Frattesi - Nico Gonzalez è assolutamente d’attualità considerato il fatto che sia Inter che Atletico sono disponibili. calciomercatonews.com

Frattesi al Napoli, scambio alla pari con l’Inter: come stanno le cose | VIDEO - Anche per questo qualcuno ha nuovamente ipotizzato uno scambio alla pari tra le due rivali, domani una contro ... interlive.it

Se è vera la formazione che scenderà in campo oggi a #Udine, ci stiamo prendendo un rischio enorme. Titolari #Frattesi, #Sucic, #Acerbi, #Esposito. Fuori #Akanji, #Zielinski, #Mkhitaryan, #Thuram. Riconfermati dall’inizio #Bisseck e #LuisHenrique. A leggerl - facebook.com facebook

Esattamente. E visto che siamo nel campo dei retroscena, nell'estate 2023 la dirigenza Juve vuole fare investimento su Frattesi. Ma Max blocca tutto e insiste sul rinnovo annuale di Adrien. x.com

