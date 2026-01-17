Fortis la svolta emotiva E adesso arriva Campagna

Fortis, la svolta emotiva. E adesso arriva Campagna La recente vittoria contro il Lampo Meridien ha rappresentato più di un risultato in classifica: ha segnato una svolta emotiva per la Fortis Juventus. Questa vittoria ha rafforzato la fiducia e l’unità della squadra, preparando il terreno per le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e determinazione.

La vittoria contro il Lampo Meridien non ha portato solo tre punti pesantissimi, ma ha segnato una vera e propria svolta emotiva in casa Fortis Juventus. Il terzo successo in 17 gare ha spazzato via le nubi, restituendo al gruppo allenato da Claudio Morandi fiducia e consapevolezza: la linea di galleggiamento, ora, dista appena due lunghezze. Con il morale a mille, la società non resta a guardare e continua a muoversi sul mercato per consegnare all'allenatore una rosa pronta alla battaglia finale. Dopo gli innesti di Rocco Visibelli, dell'attaccante Ken Ara e del portiere Lapo Morandi, il direttore sportivo Francesco Vannini è pronto a piazzare gli ultimi colpi.

