Forsu la denuncia dei Comitati | Anomalie inquinamento e odori Le analisi Arpae certificano tutto

Il Comitato ’anti Forsu’ di Gavassa continua a monitorare l’impatto ambientale dell’impianto di biodigestione di Iren, evidenziando anomalie, inquinamento e odori. Le analisi di Arpae confermano le criticità segnalate, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’aria e sull’effettiva sostenibilità dell’impianto. La discussione rimane aperta sulla gestione e sulla conformità alle normative ambientali, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela del territorio e della comunità.

Il Comitato ’anti Forsu’ (l’impianto per la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, che producono biogas, per intenderci) di Gavassa non molla di un centimetro e prosegue nel tenere alta l’attenzione sull’impatto ambientale del ’biodigestore’ di Iren. E lo fa sulla scorta dei dati forniti da Arpae dopo, si legge in una nota del coordinamento dei comitati Salute e Ambiente della località, "l’esito di un faticoso accesso agli atti". La richiesta delle informazioni infatti è stata formulata ad Arpae in giugno, ma la risposta è pervenuta solo a fine ottobre. Al termine di un’attenta analisi dei documenti tecnici allegati, "emerge una realtà ben diversa dalle rassicurazioni di facciata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forsu, la denuncia dei Comitati: "Anomalie, inquinamento e odori. Le analisi Arpae certificano tutto" Leggi anche: Pioggia, l’analisi di Arpae: "Caduti 150 millimetri. È un altro evento record" Leggi anche: Morìa di pesci nel laghetto Europa. Le analisi: "Non c’è inquinamento" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Forsu, la denuncia dei Comitati: Anomalie, inquinamento e odori. Le analisi Arpae certificano tutto. Forsu, la denuncia dei comitati: "Anomalie, inquinamento e odori. Le analisi Arpae certificano tutto" - Appello ai sindaci, "soci di Iren ma anche responsab ... msn.com

Reggio, i cittadini di Gavassa contro il Forsu: “Sversamenti di sostanze tossiche oltre i limiti”. VIDEO - REGGIO EMILIA – Torce accese per un terzo dell’anno, violazioni ambientali e rumore notturno oltre i limiti. reggionline.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.