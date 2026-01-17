Formazioni ufficiali Cagliari Juve | le scelte di Spalletti per il match in programma questa sera

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari e Juventus per il match della 21ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha scelto i giocatori che scenderanno in campo questa sera, in vista di una importante sfida di campionato. Di seguito, le indicazioni sulle scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Cagliari Juve: ecco le scelte di Luciano Spalletti per il match in programma questa sera e valevole per la 21ª di campionato. La Juventus scioglie le ultime riserve e presenta la distinta ufficiale per la delicata sfida dell’Unipol Domus. Luciano Spalletti ha diramato l’undici titolare che affronterà i rossoblù, confermando l’impianto tattico del 4-2-3-1 ma regalando alcune scelte significative che confermano le indiscrezioni del pomeriggio. La novità più rilevante riguarda la porta: tra i pali non c’è Michele Di Gregorio ma Mattia Perin. Una decisione tecnica precisa che premia la leadership e la professionalità dell’estremo difensore, pronto a guidare il reparto arretrato con la sua esperienza e il suo carisma da leader dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

