Formazioni confermate per la prima partita di campionato con l’Arbeloa

Sono state ufficializzate le formazioni per la prima partita di campionato tra il Real Madrid e l’Arbeloa. Dopo la recente sconfitta in Copa del Rey, i Blancos si preparano a iniziare la stagione con determinazione, con Mbappe di nuovo in campo come attaccante. La sfida rappresenta un primo importante passo per la squadra in un campionato che si preannuncia competitivo.

2026-01-17 13:53:00 Ecco quanto riportato poco fa: Kylian Mbappe è tornato a guidare l’attacco mentre il Real Madrid cerca di riprendersi dall’umiliante sconfitta in Copa del Rey contro l’Albacete a metà settimana. La prima partita di Alvaro Arbeloa alla guida dei Los Blancos si è rivelata un incubo, perdendo 3-2 per mano di una squadra 17esima in Segunda. Il risultato ha messo l’Arbeloa sotto pressione immediata, con il sostituto di Xabi Alonso che ha criticato per aver fatto riposare diversi fuoriclasse per lo scontro di Copa e aver schierato una squadra più giovane. Il Levante è penultimo nella Liga dopo la promozione della scorsa stagione e il Real avrà probabilmente un compito più difficile contro il Monaco in Champions League martedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

