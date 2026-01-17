Forfait di Berrettini agli Australian Open

Da agi.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2024. Il tennista romano, semifinalista nel 2022, non parteciperà al torneo, dove avrebbe dovuto esordire contro Alex De Minaur. La sua assenza rappresenta un’assenza importante nel quadro del primo Slam dell’anno.

AGI - Niente  Australian Open  per  Matteo Berrettini. Il 29enne  tennista romano,  semifinalista nel 2022  e che avrebbe dovuto esordire con  Alex De Minaur, non sarà al via del  primo Slam della stagione. "Mi dispiace davvero dovermi  ritirare dal torneo  - è il messaggio di  Berrettini  in un post riportato dagli account social degli  Australian Open  - Mi è sempre piaciuto essere qui, giocare e sentire il vostro incredibile supporto. Vi ringrazio per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto”. L' ex numero 6 del mondo, che nei giorni scorsi aveva preso parte al  Kooyong Classic  in vista dello  Slam australiano, si è  cancellato in extremis  dal  main draw  dopo aver annullato la prevista  conferenza stampa  in occasione del  media day. 🔗 Leggi su Agi.it

forfait di berrettini agli australian open

© Agi.it - Forfait di Berrettini agli Australian Open

Leggi anche: Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini: forfait agli Australian Open, un lucky loser sfiderà De Minaur

Leggi anche: Australian Open, non c'è pace per Matteo Berrettini: forfait dell'azzurro a Melbourne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Berrettini, nuovo campanello d’allarme prima degli Australian Open 2026: cosa sta succedendo a Melbourne; Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik; Tegola per Lois Boisson, forfait agli Australian Open: Ho provato di tutto; Sorteggio Australian Open 2026 i pericoli per Jannik Sinner al primo turno Anche Berrettini tra le mine vaganti.

forfait berrettini agli australianBerrettini, maledizione infinita: forfait agli Australian Open ed è giallo sulle condizioni del romano, l’allarme due giorni fa - Berrettini, maledizione infinita: forfait agli Australian Open ed è giallo sulle condizioni del romano, due giorni fa era arrivato l'allarme di Cobolli ... sport.virgilio.it

forfait berrettini agli australianMatteo Berrettini non giocherà gli Australian Open: dà forfait dopo l’ennesimo problema fisico - Un altro problema fisico tiene fuori dal grande tennis Matteo Berrettini, che era volato in Australia per giocare a Melbourne il primo torneo Slam del ... fanpage.it

Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini: forfait agli Australian Open, un lucky loser sfiderà De Minaur - Il tennista romano non sarà al via degli Australian Open 2026. oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.