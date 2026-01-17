Forfait di Berrettini agli Australian Open
Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2024. Il tennista romano, semifinalista nel 2022, non parteciperà al torneo, dove avrebbe dovuto esordire contro Alex De Minaur. La sua assenza rappresenta un’assenza importante nel quadro del primo Slam dell’anno.
AGI - Niente Australian Open per Matteo Berrettini. Il 29enne tennista romano, semifinalista nel 2022 e che avrebbe dovuto esordire con Alex De Minaur, non sarà al via del primo Slam della stagione. "Mi dispiace davvero dovermi ritirare dal torneo - è il messaggio di Berrettini in un post riportato dagli account social degli Australian Open - Mi è sempre piaciuto essere qui, giocare e sentire il vostro incredibile supporto. Vi ringrazio per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto”. L' ex numero 6 del mondo, che nei giorni scorsi aveva preso parte al Kooyong Classic in vista dello Slam australiano, si è cancellato in extremis dal main draw dopo aver annullato la prevista conferenza stampa in occasione del media day. 🔗 Leggi su Agi.it
