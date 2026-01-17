Forbidden fruit 2 replica puntata del 17 gennaio in streaming | Video Mediaset
Oggi, sabato 17 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nell’episodio di oggi, Kaya interviene per proteggere Yigit dai maltrattamenti di Ender, invitandolo a comportarsi con maggiore rispetto e a mantenere le distanze dalla donna. Un appuntamento importante per seguire le vicende dei personaggi e approfondire le dinamiche della serie.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 17 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Kaya difende Yigit dai maltrattamenti di Ender, invitandolo a comportarsi con più rispetto, e soprattutto a evitare la donna. Durante il suo turno serale come parcheggiatore, Yigit incontra Yagmur, una ragazza da cui rimane molto colpito. Yildiz si presenta all’evento a cui partecipa anche Halit, accompagnata da Alihan e Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 141 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
