Fontanarosa non fa sconti | Troppi errori tecnici la B non ti perdona

Fontanarosa non ammette errori tecnici: la B è implacabile. Dopo una prova di sacrificio, l’Avellino non è riuscito a mantenere il vantaggio e ha subito il sorpasso della Carrarese. In questo articolo analizziamo gli aspetti chiave della partita e le ragioni che hanno portato a questa differenza, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale. Tempo di lettura: circa 2 minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è bastata una prova di sacrificio all' Avellino per evitare il sorpasso della Carrarese. Nel silenzio del post-partita, la voce di Alessandro Fontanarosa si alza per provare a spiegare un 1-2 che lascia l'amaro in bocca ma che, secondo il difensore, non cancella quanto di buono costruito sul piano del gioco. Il centrale non cerca giustificazioni e punta subito il dito sull'andamento del match, figlio di una gestione degli eventi che ha premiato il cinismo ospite. Il difensore rivendica l'atteggiamento della squadra, convinto che la prestazione non sia stata del tutto da buttare, nonostante il risultato finale: "La gara è stata equilibrata, abbiamo continuato a giocare dopo il gol.

