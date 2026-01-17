Fòcara di Novoli nella notte di Sant’Antonio abate Ieri sera l' accensione

La Fòcara di Novoli, tradizionale grande falò, si è accesa ieri sera nella notte di Sant’Antonio Abate. Ritenuto uno dei più imponenti nel bacino Mediterraneo, il rito rappresenta un momento storico e culturale per la comunità locale. Ogni anno, tra il 16 e il 17 gennaio, la città rinnova questa tradizione, mantenendo viva una testimonianza di identità e di memoria collettiva.

È ritenuto il fuoco più imponente nell'area del bacino Mediterraneo. Anche nella notte trascorsa si è rinnovato a Novoli il rito della Fòcara, come ogni anno la notte fra il 16 e il 17 gennaio. La piramide costituita da migliaia di fsscine di legno è stata accesa ieri sera e per celebrare l'accensione sono stati sparati l'equivalente di sessanta batterie di fuochi d'artificio. Pubblico numerosissimo, da tutta la Puglia e oltre. Presente anche Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia.

