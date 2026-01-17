Fiumicino e Fregene dalla Regione un riconoscimento a 2 imprese storiche

Il 17 gennaio 2026, a Fiumicino e Fregene, sono state consegnate le targhe “Attività Storica del Lazio” a Fotottica Aldo e allo stabilimento balneare Toni. La cerimonia, alla presenza delle autorità locali e regionali, ha riconosciuto il valore di queste imprese per la tradizione e l’identità del territorio, sottolineando il ruolo di aziende storiche nel panorama locale.

Fiumicino, 17 gennaio 2026 – Tradizione, innovazione e identità locale, sono state al centro della cerimonia di consegna delle targhe " Attività Storica del Lazio ", conferite a Fotottica Aldo di Fiumicino, e allo stabilimento balneare Toni di Fregene, alla presenza del sindaco, Mario Baccini, e della vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Un momento per celebrare due realtà imprenditoriali che da decenni rappresentano punti di riferimento nel tessuto economico e sociale del territorio. Esempi di dedizione e capacità imprenditoriale. "Un segnale di attenzione verso imprese che hanno costruito nel tempo non solo attività economiche solide, ma anche identità e tradizione per la nostra comunità.

