Fiumefreddo di Sicilia riconsegnato il plesso scolastico di via Meli | completati gli interventi di ristrutturazione

Fiumefreddo di Sicilia ha riconsegnato alla comunità scolastica il plesso di via Meli, dopo interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Gli interventi hanno migliorato la qualità e la funzionalità degli ambienti, garantendo un ambiente più sicuro e adeguato alle esigenze degli studenti. La riapertura ufficiale è avvenuta ieri mattina, segnando un passo importante per il miglioramento delle strutture scolastiche del territorio.

Gli interventi, realizzati grazie a un finanziamento di 40 mila euro della Regione Siciliana, hanno riguardato il completo rifacimento dei servizi igienici della scuola: nuovi rivestimenti, mattonelle, lavandini e sanitari, il rinnovamento dell'impianto idrico e la rimessa a nuovo dell'intero sistema fognario Ieri mattina è stato ufficialmente riconsegnato alla comunità scolastica il plesso di via Meli, interessato nelle ultime settimane da importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno consentito di migliorare in modo significativo la qualità e la funzionalità degli ambienti. Gli interventi, realizzati grazie a un finanziamento di 40 mila euro della Regione Siciliana, hanno riguardato il completo rifacimento dei servizi igienici della scuola: nuovi rivestimenti, mattonelle, lavandini e sanitari, il rinnovamento dell'impianto idrico e la rimessa a nuovo dell'intero sistema fognario.

