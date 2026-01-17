Fisco Cgia | In 4 anni meno tasse a famiglie più prelievo sulle banche

Secondo la CGIA, negli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno visto una diminuzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro. Contestualmente, si registra un aumento del prelievo fiscale sulle banche. Questa evoluzione riflette un cambiamento nelle politiche fiscali, con un alleggerimento per le famiglie e una maggiore pressione sul settore bancario.

Negli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro. Nonostante ciò, la pressione fiscale complessiva è tornata a crescere e nel 2025 si è attestata al 42,8 per cento. Lo afferma l’Ufficio studi della CGIA, secondo cui “l’aumento è riconducibile soprattutto al forte incremento dell’occupazione registrato negli ultimi anni che ha incrementato le entrate tributarie e contributive e al maggiore prelievo richiesto alle grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni. “Con Meloni 33 milioni di tasse in meno”. “ Con Meloni oltre 33 miliardi di tasse in meno per le famiglie – prosegue la Cgia – Entrando nel dettaglio delle misure a favore dei nuclei familiari, le ultime quattro Leggi di Bilancio varate dal governo Meloni hanno previsto diversi interventi: dall’innalzamento della soglia della flat tax per i lavoratori autonomi, al taglio del cuneo fiscale per mezzo dell’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con la riduzione dell’aliquota al 23 per cento e della riduzione al 33 per cento dell’aliquota del secondo scaglione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

