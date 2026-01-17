Fiorentina in lutto | muore a 76 anni il Presidente Rocco Commisso

La Fiorentina piange la perdita del suo presidente, Rocco Commisso, scomparso all’età di 76 anni. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento importante per il club e i suoi tifosi. La notizia ha colpito profondamente l’intera comunità sportiva, che si unisce nel rinnovato cordoglio per questa perdita significativa.

Il mondo del calcio in particolare la Fiorentina, è in lutto per la scomparsa del suo Presidente, Rocco Commisso, all'età di 76 anni. Il numero uno dei viola, alla guida del club dal 2019, si è spento negli Stati Uniti, dove si stava sottoponendo a delle cure per una malattia che lo affligeva da tempo. FIORENTINA IN LUTTO: CHI ERA ROCCO COMMISSO Nato a Marina di Gioisa Ionica il 25 novembre 1949, da bambino emigrò negli Stati Uniti, dove costruì una straordinaria carriera imprenditoriale culminata nella fondazione della Mediacom, un colosso mondiale nel settore dei sistemi via cavo. Grande appassionato di calcio, nel 2017 aveva acquistato i New York Cosmos, per poi replicare nel 2019, quando rilevo' la Fiorentina.

