Fiorentina in lutto morto il presidente Rocco Commisso

17 gen 2026

La Fiorentina ha annunciato la scomparsa del presidente Rocco Commisso. La società e la famiglia lo ricordano come una figura di grande impegno e passione per il club. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutto il mondo calcistico e per i tifosi viola, che ne riconoscono il contributo nel percorso della squadra. Un addio sobrio a una figura significativa nel panorama sportivo italiano.

(Adnkronos) – E' morto il presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. L'annuncio è stato dato sui social dal club viola: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa». "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa" scrive il club. "Per la sua famiglia – continua la nota della Fiorentina – è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso". 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

