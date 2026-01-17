Fiorentina | funerale di Commisso mercoledì a New York Prevista anche una cerimonia a Firenze

Il funerale di Rocco Commisso si terrà mercoledì 21 gennaio 2026 a New York, come riportato da La Nazione. È prevista inoltre una cerimonia commemorativa a Firenze, città a cui era molto legato. L’evento rappresenta un momento di raccoglimento per amici, familiari e sostenitori, in memoria di una figura importante nel mondo dello sport e degli affari.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.