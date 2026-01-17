Fiorentina è morto il Presidente Commisso | si interessò anche all’acquisto del Milan

Rocco Commisso, imprenditore e presidente della Fiorentina dal 2019, è deceduto all’età di 76 anni dopo una malattia. La società viola ha confermato la notizia attraverso un comunicato ufficiale. Commisso si era anche interessato all’acquisto del Milan in passato, contribuendo al panorama calcistico italiano con il suo ruolo di dirigente e investitore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il calcio toscano e nazionale.

L'imprenditore italo-americano Rocco Commisso, proprietario e Presidente della Fiorentina dal giugno 2019, è morto all'età di 76 anni dopo una malattia: lo ha annunciato nella notte la società toscana con un comunicato ufficiale Un'altra tragedia, dopo quelle del capitano Davide Astori (2018) e del direttore generale Joe Barone (2024) sconvolge la Fiorentina e, più in generale, il mondo del calcio: è morto, infatti, Rocco Commisso, proprietario e Presidente della Fiorentina dal giugno 2019, all'età di 76 anni. Lo ha annunciato, nella notte, il club viola con il comunicato ufficiale che vi riportiamo qui di seguito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fiorentina, è morto il Presidente Commisso: si interessò anche all’acquisto del Milan Leggi anche: Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto Leggi anche: È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fiorentina | è morto Rocco Commisso L’annuncio della società nella notte La malattia e la passione viola Incognita sul futuro. E’ morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso - La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. dire.it

