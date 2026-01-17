Fiorentina comunicato ufficiale per Rocco Commisso | Onoriamo il ricordo del Presidente scendendo in campo in tutti gli impegni sportivi previsti

La Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale in memoria di Rocco Commisso, sottolineando l’intenzione di rispettare gli impegni sportivi previsti nel weekend. Il club viola ha deciso di scendere in campo senza rinvii, onorando così il ricordo del suo Presidente e mantenendo l’impegno verso i propri tifosi e la squadra. Questa scelta riflette l’importanza del ruolo di Commisso nella storia del club.

Fiorentina, comunicato ufficiale per Rocco Commisso: cosa ha scritto il club viola in vista degli impegni di questo weekend Dopo la morte di Rocco Commisso, la Fiorentina ha voluto onorare attraverso questo comunicato il suo Presidente, decidendo di scendere in campo questo weekend e non rinviare alcuna partita. COMUNICATO – «La Fiorentina ha deciso per. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, comunicato ufficiale per Rocco Commisso: «Onoriamo il ricordo del Presidente scendendo in campo in tutti gli impegni sportivi previsti» Leggi anche: Morte di Commisso, Bologna Fiorentina si dovrebbe giocare: “Tutti in campo per Rocco” Leggi anche: Morto Rocco Commisso, il comunicato della Fiorentina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Fiorentina piange Rocco Commisso: Manchi. E mancherai sempre; È morto Rocco Commisso: quando prima della Fiorentina provò a prendere il Palermo; E’ morto Rocco Commisso: il comunicato ufficiale della Fiorentina; Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto. Pagina 2 | Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto - Il club ha annunciato la triste scomparsa del suo patron: "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... tuttosport.com

Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso" - Con un comunicato pubblicato sui propri profili social la Fiorentina, nel giorno della scomparsa del presidente Rocco Commisso, ha reso nota la decisione. tuttomercatoweb.com

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto - Il club ha annunciato la triste scomparsa del suo patron: "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... msn.com

All'età di 76 anni è morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina. Il club nella notte ha annunciato la triste notizia con un comunicato. - facebook.com facebook

Calcio italiano in lutto: è morto Rocco Commisso. Il calcio italiano piange la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Fiorentina attraverso un comunicato ha reso nota la scomparsa del Presidente, arrivata a seguito di un periodo prolun x.com

