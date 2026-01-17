Fiorentina comunicato ufficiale per Rocco Commisso | Onoriamo il ricordo del Presidente scendendo in campo in tutti gli impegni sportivi previsti

La Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale in memoria di Rocco Commisso, sottolineando l’intenzione di rispettare gli impegni sportivi previsti nel weekend. Il club viola ha deciso di scendere in campo senza rinvii, onorando così il ricordo del suo Presidente e mantenendo l’impegno verso i propri tifosi e la squadra. Questa scelta riflette l’importanza del ruolo di Commisso nella storia del club.

Fiorentina, comunicato ufficiale per Rocco Commisso: cosa ha scritto il club viola in vista degli impegni di questo weekend Dopo la morte di Rocco Commisso, la Fiorentina ha voluto onorare attraverso questo comunicato il suo Presidente, decidendo di scendere in campo questo weekend e non rinviare alcuna partita. COMUNICATO – «La Fiorentina ha deciso per. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

