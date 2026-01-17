Fiorentina come sarà il dopo Commisso | ecco cosa cambia

Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, la Fiorentina si prepara a un nuovo capitolo. La proprietà rimarrà saldamente nelle mani della famiglia Commisso, mentre l’area tecnica sarà affidata a Fabio Paratici. Questi cambiamenti indicano una continuità nelle strategie e nelle politiche del club, con l’obiettivo di garantire stabilità e sviluppo nel futuro prossimo.

La Fiorentina entra in una nuova fase, ma lo fa mantenendo saldo il legame con la propria storia e con la famiglia che l’ha guidata negli ultimi anni. Dopo la scomparsa di Rocco Commisso, il club viola non cambia direzione: la proprietà resta nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe, che affiancano l’attuale management per garantire continuità e stabilità. Sul fronte operativo, l’amministratore delegato Mark Stephan e il direttore generale Alessandro Ferrari continueranno a guidare la società, occupandosi della gestione quotidiana e delle strategie a medio termine. Dal 4 febbraio entrerà in carica Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo: una figura chiave per l’area tecnica e per il posizionamento internazionale della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiorentina, come sarà il dopo Commisso: ecco cosa cambia Leggi anche: Bologna Fiorentina rinviata o no? Arriva la decisione finale dopo la morte di Commisso. Ecco cosa succederà Leggi anche: Bologna Fiorentina, rinvio dopo la morte di Commisso? Arriva la decisione ufficiale. Ecco che cosa succederà Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente. Il lutto del mondo del calcio - La famiglia: “Per noi è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele” ... lanazione.it

Morto Commisso, tutto nelle mani della moglie Catherine che deciderà il futuro: cosa succede ora alla Fiorentina - A La Nazione lui aveva detto lo scorso 11 dicembre: “Nessuna volontà di cedere”. lanazione.it

Bologna-Fiorentina, niente rinvio dopo la morte di Commisso. Il club: «Onoreremo il nostro presidente giocando per lui» - «Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del ... msn.com

