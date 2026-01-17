Finale di Coppa d’Africa i residenti del Quartiere Ferrovia chiedono di intensificare i controlli | Sia solo festa
I residenti del Quartiere Ferrovia di Foggia chiedono un aumento dei controlli durante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, prevista per domani sera. L’obiettivo è garantire che l’evento si svolga in sicurezza, evitando situazioni di tensione o problemi di ordine pubblico. La richiesta mira a far sì che la festa si svolga senza incidenti, mantenendo la tranquillità del quartiere.
“Anche Foggia vivrà una serata particolare – osservano dal gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia -. È facile prevedere che, soprattutto nella zona del quartiere Ferrovia dove la comunità marocchina è molto numerosa, ci saranno centinaia di persone nei locali etnici per seguire la partita e, se arriverà la vittoria, per festeggiare. È anche normale: lo sport unisce, accende emozioni, crea appartenenza. L’auspicio è lo stesso che avevamo durante il Mondiale 2022: che sia soltanto festa, sorrisi, cori, bandiere e famiglie in strada”. Ma proprio in considerazione del fatto che si tratta di un evento che può richiamare tanta gente, e perché in passato non sono mancati episodi di disordine legati ai festeggiamenti sportivi, fanno notare i residenti della zona, “è giusto che ci sia un’attenzione maggiore e un presidio più forte e visibile, come accadrà domenica nelle grandi città d'Italia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
