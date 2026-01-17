Figlia ruba l’oro in casa per amore condannato il fidanzato che l’ha spinta a farlo

A Ancona, una giovane donna ha rubato oro ai genitori per mantenere il rapporto con il fidanzato, che esercitava su di lei un forte controllo. Il dolore e la pressione hanno portato alla decisione di compiere il gesto. Il fidanzato è stato condannato, evidenziando le conseguenze di relazioni caratterizzate da manipolazione e dipendenza emotiva.

ANCONA - Non voleva perdere il fidanzato che su di lei avrebbe avuto una sorta di controllo, al punto da spingerla a rubare in casa dei genitori tutto l'oro che avevano in casa. Con il ricavato era partita in vacanza con lui, un 43enne di Esanatoglia. Quando la donna, 27 anni, ha raccontato tutto alla madre, pentita di quel gesto, i familiari hanno denunciato il compagno che ieri il giudice Pietro Renna ha condannato a 4 mesi per furto disponendo anche un risarcimento di 4mila euro. I fatti risalgono a ottobre del 2023, a Cerreto d'Esi. L'imputato, bisognoso di denaro, avrebbe convinto la fidanzata, una 27enne del posto, a portare via dalla casa familiare anelli, collane, bracciali e anche pietre preziose venduti a un compro oro di Matelica e ricavando 4mila euro in contanti.

