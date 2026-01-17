Fiamme nella cucina a Rovetta Milena Oprandi dimessa dall’ospedale Casa inagibile

A Rovetta, un incendio nella cucina ha causato danni alla casa e lievi ferite a Milena Oprandi, 85 anni. La donna, rimasta leggermente ustionata al volto, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata successivamente dimessa. L’incendio ha reso l’abitazione inagibile. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali misure di sicurezza adottate.

IL ROGO. Milena Oprandi, 85 anni, è finita in ospedale con lievi bruciature al volto ed è stata dimessa nella mattinata di sabato 17 gennaio. Al lavoro venti vigili del fuoco, la casa resta inagibile. È rimasta ustionata al volto e intossicata dopo un incendio divampato nella cucina della sua abitazione di via Cristina 3, nel centro storico del paese. Milena Oprandi, 85 anni, storica presidente della Pro Loco di Rovetta, rimasta in carica sino al 2009, è finita in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. La donna è stata ricoverata nella serata del 16 gennaio e il 17 mattina è stata dimessa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fiamme nella cucina a Rovetta, Milena Oprandi dimessa dall’ospedale. Casa inagibile Leggi anche: +Europa: “Emma Bonino dimessa dall'ospedale, è a casa” Leggi anche: Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è tornata a casa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiamme nella cucina a Rovetta, Milena Oprandi dimessa dall’ospedale. Casa inagibile; Rovetta: a fuoco appartamento nel centro storico. Fiamme nella cucina a Rovetta, Milena Oprandi dimessa dall’ospedale. Casa inagibile - Milena Oprandi, 85 anni, è finita in ospedale con lievi bruciature al volto ed è stata dimessa nella mattinata di sabato 17 gennaio. ecodibergamo.it

Fuoco in una cucina a Rovetta: donna di 85 anni intossicata, portata in ospedale - L’allarme è scattato nel centro del paese, dalla cucina di un appartamento di via Cristina, dove si è sviluppato un incendio. ecodibergamo.it

Fiamme nella cucina a Rovetta, Milena Oprandi dimessa dall’ospedale. Casa inagibile - facebook.com facebook

Fiamme nella cucina a Rovetta, Milena Oprandi dimessa dall’ospedale. Casa inagibile x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.