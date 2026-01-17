Femminicidio di Michelle Causo l'assassino tenta il suicidio in carcere | salvato da un agente di polizia

Nel carcere di Torino, il giovane condannato per l’omicidio di Michelle Causo ha tentato il suicidio, ma è stato salvato da un agente di polizia. Questo episodio mette in evidenza la drammatica realtà del femminicidio e le difficoltà emotive di chi si trova coinvolto in questi casi. La vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di interventi di prevenzione e supporto per le vittime e i responsabili.

