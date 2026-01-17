Federica Torzullo scomparsa da Anguillara l'appello del Procuratore | Il responsabile collabori
La procura di Civitavecchia ha diffuso un appello riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa ad Anguillara. Il procuratore Alberto Liguori ha chiesto la collaborazione del responsabile, evidenziando anche l’indagine in corso sul marito, Agostino Claudio Carlomagno, indagato per omicidio. La vicenda resta sotto attenzione delle autorità, che continuano le indagini per fare chiarezza sui fatti.
Il capo della Procura di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha diffuso un appello sulla scomparsa della 41enne Federica Torzullo; il marito, Agostino Claudio Carlomagno, è indagato per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
