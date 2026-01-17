Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara trovate tracce di sangue in auto e in una cava I sospetti sul marito | Sporchi anche i suoi abiti da lavoro

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa dall’8 gennaio. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di sangue nell’auto e in una cava, alimentando i sospetti sul marito. Il Ris di Roma sta conducendo le indagini, concentrandosi sui vestiti da lavoro dell’uomo, ritenuti potenzialmente coinvolti. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre si cercano ulteriori dettagli sulla scomparsa.

I carabinieri, con il supporto del Ris di Roma, hanno rinvenuto « tracce ematiche dappertutto » nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, di cui non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Lo ha reso noto il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori. Le tracce sono state trovate in diversi luoghi: all'interno dell'abitazione, sugli abiti da lavoro del marito Claudio Carlomagno, nella sua auto, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell'azienda di famiglia del coniuge, unico indagato per omicidio, da cui la donna si stava separando.

