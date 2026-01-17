Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno in casa e nella sua auto La procura | Gravi indizi contro di lui

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8, è al centro di un'indagine. Le forze dell'ordine hanno rilevato tracce di sangue sugli abiti del marito, Claudio Carlomagno, sia in casa che nella sua auto. La procura ha espresso gravi dubbi sull’assenza di responsabilità di lui, approfondendo le circostanze della scomparsa e cercando di fare luce sulla vicenda.

Che fine ha fatto Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso 8 gennaio, per la quale risulta indagato il marito Claudio Carlomagno. Diventa sempre più concreta la pista del femminicidio nella vicenda di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. In particolare, le indagini dei Carabinieri si dirigono anche sui beni sequestrati con «repertazione utile di tracce ematiche dappertutto: all'interno dell'abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro di Agostino; all'interno della sua auto; all'interno di una cava; sul mezzo meccanico presente nell'azienda familiare in uso ad Agostino Claudio». 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno, in casa e nella sua auto. La procura: «Gravi indizi contro di lui» Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. La procura: «Gravi indizi contro di lui» Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara; Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara: il marito indagato per omicidio. Gps e celle telefoniche smentiscono l'alibi; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara. Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello del Procuratore: “Il responsabile collabori” - Il capo della Procura di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha diffuso un appello sulla scomparsa della 41enne Federica Torzullo; il marito, Agostino Claudio ... fanpage.it

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. La procura: «Gravi indizi contro di lui» - Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso ... msn.com

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui» - Nuove tracce di sangue sono state rilevate dagli inquirenti che indagano sulla scomparsa della donna, avvenuta lo scorso ... leggo.it

La scomparsa di Federica Torzullo vicino a Roma: "Ci sono gravi indizi sul marito". Trovate tracce di sangue "dappertutto", anche in una cava #ANSA - facebook.com facebook

La scomparsa di Federica Torzullo vicino a Roma: "Ci sono gravi indizi sul marito". Trovate tracce di sangue "dappertutto", anche in una cava #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.