Federica Torzullo il padre della donna scomparsa | Devo trovare mia figlia a tutti i costi

Da romatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo è scomparsa e suo padre, determinato a ritrovarla, dichiara:

"Io devo trovare mia figlia a tutti i costi. Fosse l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Del resto, non mi interessa niente". Sono le parole rilasciate a 'Quarto Grado' condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero - in onda questa venerdì, in prima serata, su Retequattro – in una. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

federica torzullo padre donnaIl padre di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: “La devo ritrovare, fosse l’ultima cosa che faccio” - Stefano, il padre della donna scomparsa da Anguillara Sabazia, ha parlato ai microfoni della trasmissione Quarto Grado: "La cerco nei boschi con i ... fanpage.it

federica torzullo padre donnaFederica Torzullo, il papà: «Ho avuto un presentimento. Lei stava per tornare a vivere con noi» - «Avevo un presentimento, me lo sentivo nello stomaco che era successo qualcosa a Federica perchè lei era un vulcano, messaggiava in continuazione e vedere che dalle 8,20 non si ... ilmessaggero.it

federica torzullo padre donnaFederica Torzullo scomparsa da Anguillara Sabazia, il marito indagato per omicidio continua a vedere il figlio - Federico Torzullo scomparsa da Anguillara Sabazia, il marito, indagato per omicidio, vede e sente il figlio e i genitori della donna ... virgilio.it

