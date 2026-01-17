Federica Torzullo il padre della donna scomparsa | Devo trovare mia figlia a tutti i costi

Federica Torzullo è scomparsa e suo padre, determinato a ritrovarla, dichiara:

"Io devo trovare mia figlia a tutti i costi. Fosse l'ultima cosa che faccio nella mia vita. Del resto, non mi interessa niente". Sono le parole rilasciate a 'Quarto Grado' condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero - in onda questa venerdì, in prima serata, su Retequattro – in una.

