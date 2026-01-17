Federica Torzullo scomparsa: emergono nuovi dettagli riguardo a un messaggio dal suo cellulare al padre, in cui affermava che non avrebbe mai scritto

Un messaggio con scritto “Nutella”, inviato dal telefono di Federica Torzullo la mattina della scomparsa, alimenta nuovi dubbi sul caso di Anguillara Sabazia. Secondo i familiari, difficilmente la 41enne avrebbe inviato qualcosa del genere: l’ipotesi è che a scrivere sia stato qualcun altro, prima che il segnale del suo cellulare si perdesse. Come riporta Repubblica, gli investigatori riflettono sui messaggi inviati alla madre a partire dalle 7:30. La donna aveva chiesto indicazioni per la colazione: cosa mettere nelle crêpes per il nipote di 10 anni, che stava dormendo a casa dei nonni. Un’incongruenza, quindi, che assume un possibile significato sinistro, come se qualcun altro avesse impugnato quel telefono. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Federica Torzullo e l'ultimo messaggio dal suo cellulare, per il padre "non avrebbe mai scritto Nutella"

