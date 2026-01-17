Al termine della discesa libera femminile di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è stata aggiornata la lista di partenza della disciplina. Federica Brignone esce dalla top 10, mentre Nicol Delago rimane molto vicina alla qualificazione, con un punto di differenza. La nuova classifica influisce sull’assegnazione dei pettorali di partenza, con sei atlete italiane tra le prime trenta.

Al termine della discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità, utile a definire i pettorali di partenza: sono sei le azzurre tra le prime trenta. Tra le prime 10 vi sono Sofia Goggia, quarta, e Laura Pirovano, sesta: queste atlete avranno in dote un pettorale tra il 6 ed il 15 nella prossima gara. Tra l’11ma e la 20ma piazza, ci sono altre due italiane: Nicol Delago, proprio 11ma, e Federica Brignone, ora 13ma. Il secondo gruppo di merito verrà sorteggiato nella prossima gara con numeri di partenza tra l’1 ed il 5 e tra il 16 ed il 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone esce dalla top10 nella WCSL di discesa, Nicol Delago fuori di un punto: cosa cambia per i pettorali

Leggi anche: Sofia Goggia guida la WCSL di superG davanti a Federica Brignone. Pirovano distante dalla top10

Leggi anche: Con che pettorale partirà Federica Brignone in discesa e superG alle Olimpiadi? Le principali insidie nella WCSL

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Federica Brignone esce dalla top10 nella WCSL di discesa, Nicol Delago fuori di un punto: cosa cambia per i pettorali - Al termine della discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it