FC 26 Jeremie Frimpong Flashback 92 | Il Motore Inarrestabile

Jeremie Frimpong, noto per la sua velocità e inserimenti offensivi, si distingue come uno dei giocatori più apprezzati della community. Con una valutazione di 92 nel suo flashback FC 26, rappresenta un motore inarrestabile sulle fasce. La sua presenza in campo contribuisce a cambiare le sorti delle partite, grazie a una combinazione di tecnica, rapidità e determinazione. Un elemento chiave per chi cerca un esterno dinamico e affidabile.

Frimpong è da sempre uno dei giocatori preferiti della community per la sua capacità di spaccare le partite. Questa versione Flashback non fa eccezione, presentandosi come uno dei terzini (o esterni) più rapidi mai rilasciati nel gioco. Analisi Tecnica: Velocità e Spinta Offensiva. Velocità Estrema (97): Praticamente il limite massimo raggiungibile. Frimpong è imprendibile sia in fase di ripartenza che nel recupero difensivo. Grazie alla sua agilità, può coprire l’intera fascia in pochi secondi.. Dribbling e Controllo (90): Nonostante sia un difensore, si muove come un’ala. Il baricentro basso e il 90 di dribbling gli permettono di saltare l’uomo e creare superiorità numerica con estrema facilità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

