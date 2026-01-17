Il FC 26 1 di 3: Encore Icon Player Pick offre la possibilità di selezionare un’Icona tra tre opzioni. È ideale per chi preferisce un’opzione più semplice rispetto alle sfide più impegnative di Beckenbauer o Bale, mantenendo comunque la possibilità di aggiungere una leggenda alla propria squadra. Un modo pratico e diretto per arricchire la propria rosa senza dover affrontare molteplici sfide.

Questo Pick ti permette di scegliere un’Icona tra tre opzioni. È la sfida perfetta per chi non vuole impegnarsi nelle 13 o 17 sfide di Beckenbauer o Bale, ma vuole comunque tentare il colpaccio e trovare una leggenda per la propria squadra. Cosa puoi trovare?. Essendo un pick “Encore”, include diverse versioni delle Icone rilasciate nei mesi scorsi, tra cui potenzialmente: Icone Base di altissimo livello (es. Ronaldinho, Gullit, Cruyff).. Icone Centurions o altre versioni speciali uscite durante le promo precedenti.. Thunderstruck Icon (Tuono): Le versioni dinamiche che abbiamo visto stasera.. Analisi delle 4 Sfide. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

