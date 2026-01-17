Fascicolo digitale boom di accessi ma dati incompleti | il MIM annuncia l’integrazione automatica con i contratti entro la primavera 2026

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato l'integrazione automatica dei dati contrattuali nel fascicolo digitale, prevista entro la primavera 2026. Attualmente, si registra un aumento degli accessi, ma i dati sono ancora incompleti. A marzo sarà introdotta l'intelligenza artificiale per standardizzare i titoli, mentre a giugno entreranno in funzione le modifiche dedicate agli utenti, migliorando progressivamente la gestione delle informazioni.

Il Ministero ha fissato per marzo l’uso dell’IA per standardizzare i titoli nel fascicolo digitale e per giugno l’attivazione delle modifiche utente. Nonostante i 30mila utenti attivi, la Cisl segnala dati incompleti che l’Amministrazione punta a recuperare incrociando gli archivi. Il percorso di digitalizzazione della carriera scolastica ha ora una tabella di marcia definita. Durante l’incontro tecnico di venerdì 16 gennaio con Cisl Scuola, il Ministero ha illustrato le prossime tappe evolutive del “fascicolo digitale“, la piattaforma lanciata il 19 dicembre scorso. Se la prima fase è servita a prendere confidenza con lo strumento, i prossimi mesi serviranno a riempire le caselle vuote e a dare voce ai lavoratori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

