Fano il giallo della sparizione di Antonella Ago | un?agenzia e tre imprese individuali I viaggi saltati gestiti con due aziende

Fano è al centro di un caso ancora irrisolto riguardante la scomparsa di Antonella Ago. La vicenda coinvolge un’agenzia e tre imprese individuali, alcune con attività sovrapposte. La gestione dei viaggi, saltati o in sospeso, è affidata a due aziende, aggiungendo ulteriori elementi di complessità. La vicenda continua a suscitare attenzione e domande sulla reale dinamica degli eventi.

FANO - Un’agenzia e tre imprese individuali, con gestioni parzialmente sovrapposte. Si complica il giallo sulla sparizione della titolare dell'attività “Il vicolo dei viaggi” di Fano, che ha lasciato a casa oltre 160 clienti per viaggi prenotati, pagati e poi annullati con mancati rimborsi che superano ormai i 150mila euro, in base alle varie segnalazioni. In gioco non c'è solamente l'impresa di Antonella Ago, 63 anni, il cui ufficio in via Froncini, a due passi da piazza XX Settembre, è chiuso e a luci spente dal primo gennaio scorso, con le locandine delle proposte di vacanze ancora bene in mostra in vetrina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fano, il giallo della sparizione di Antonella Ago: un?agenzia e tre imprese individuali. I viaggi saltati gestiti con due aziende Leggi anche: Titolare di un’agenzia di viaggi scomparsa, il giallo di Antonella Ago: “Vacanze pagate ma non possiamo partire” Leggi anche: “Ho pagato 6mila euro e ora non parto”: sparisce la titolare dell’agenzia viaggi, clienti su tutte le furie ma è giallo su che fine abbia fatto Antonella Ago Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fano, il giallo della sparizione di Antonella Ago: un’agenzia e tre imprese individuali. I viaggi saltati gestiti con due aziende; Titolare di agenzia viaggi sparita nel nulla: 20 denunce dei clienti di Antonella Ago. Il caso delle «vacanze fantasma»; Viaggi fantasma e la titolare dell'agenzia non si trova: spariti 140mila euro, almeno 160 clienti danneggiati; Vacanze pagate e mai organizzate, sparita la titolare dell'agenzia viaggi: ora la figlia è partita per l’estero. Fano, il giallo della sparizione di Antonella Ago: un’agenzia e tre imprese individuali. I viaggi saltati gestiti con due aziende - Si complica il giallo sulla sparizione della titolare dell'attività “Il vicolo ... msn.com

