Fan in delirio per il firmacopie di Geolier | È unico Rapper scortato dalla polizia firma autografi fino a notte
Durante il firmacopie presso il centro commerciale Maximall di Pompei, Geolier ha incontrato i suoi fan in un evento dedicato al suo nuovo album,
Migliaia di fan hanno affollato il centro commerciale Maximall di Pompei per il firmacopie di Geolier in occasione del suo nuovo album "Tutto è possibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lance Stroll scortato dai militari per tornare ai box: “Almeno non ho dovuto passare la notte lì”
Leggi anche: “Qualcuno mi sta mettendo un dito nel sedere”: Elodie confusa tra i fan mentre firma gli autografi – Video
Torre Annunziata, Geolier al MaxiMall: fan in delirio per il rapper.
Geolier a Torre Annunziata, folla in delirio al MaxiMall Pompeii - Ha un giubbotto rosa, lunghi capelli biondi e occhi curiosi che si guardano intorno mentre aspetta Geolier. lostrillone.tv
Assalto dei fan al “Pompeii”: Geolier fa il pieno con “Tutto è possibile” - File fin dalle prime ore del mattino, prenotazioni esaurite in poche ore e un entusiasmo travolgente che ha superato ogni previsione. ilgiornalelocale.it
Geolier, sold out in poche ore l'unica tappa napoletana per il firmacopie del uovo album - Affluenza record di fan e organizzazione strutturata per gestire un evento che ha superato ogni previsione. napolitoday.it
Torre Annunziata, Geolier al MaxiMall: fan in delirio per il rapper. Un successo la prima data del firmacopie, domani il bis - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.