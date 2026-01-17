Famiglia di cinghiali scorrazza a via Genova a Viterbo | Uno era enorme | FOTO e VIDEO

Nella zona di via Genova a Viterbo, una famiglia di cinghiali è stata avvistata mentre si muoveva nelle vicinanze della rotatoria, tra la valle dell'Arcionello e la rampa di accesso al raccordo. L’evento ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno condiviso foto e video del passaggio di questi animali selvatici nel contesto urbano.

Famiglia di cinghiali scorrazza nei pressi della rotatoria di via Genova a Viterbo, tra la valle dell'Arcionello e la rampa di accesso al raccordino. "Uno era veramente enorme", racconta il lettore di ViterboToday che ha documentato la presenza degli esemplari nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, sottolineando anche il pericolo per passanti e automobilisti. "Erano circa una quindicina - riporta il lettore -. A un certo punto hanno attraversato la rotatoria bloccando le macchine, che hanno iniziato a suonare il clacson per farli allontanare. Quando sono sceso dall'auto, ho fatto un passo, mi sono girato e me ne sono trovato uno a due metri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

FOTO | Cinghiali in via Genova a Viterbo.

