Faenza Comune in lutto | addio all' ex dirigente del Servizio Urbanistico Renzo Visani

Faenza piange la perdita di Renzo Visani, ex dirigente del Servizio Urbanistico, scomparso all’età di 86 anni. Architetto di lunga esperienza, Visani ha lasciato un’impronta significativa nella comunità locale. La sua figura, apprezzata e rispettata, viene ricordata con affetto da chi ha avuto modo di collaborare con lui. La città si unisce al dolore della famiglia in questo momento di lutto.

È scomparso all’età di 86 anni l’architetto Renzo Visani, figura molto conosciuta e stimata nella in città. Renzo Visani è stato per molti anni dirigente del Servizio Urbanistico del Comune di Faenza, contribuendo con competenza e impegno allo sviluppo urbanistico del territorio comunale. Accanto a un profilo professionale di alto livello, Visani ha sempre coltivato una grande passione per il mondo dei motori, che lo ha portato a ricoprire per lungo tempo un ruolo di riferimento nel Moto Club Faenza, impegnandosi con dedizione nella promozione delle attività motoristiche locali e associative. I funerali di Renzo Visani si svolgeranno lunedì alle ore 9. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

