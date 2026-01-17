Fabregas spegne le polemiche | Non è Allegri contro di me Si vince in tanti modi Complimenti al Milan

Cesc Fabregas ha dichiarato che le recenti tensioni non sono dirette contro Allegri, sottolineando che si può vincere in diversi modi. Il giocatore ha inoltre espresso i suoi complimenti al Milan, cercando di chiarire le incomprensioni nate dopo il match di Como. Questa presa di posizione mira a calmare le discussioni e a mantenere un clima più equilibrato in vista della prossima sfida contro la Lazio.

Prima della partita contro la Lazio, l'allenatore del Como Cesc Fabregas torna sulla partita persa contro il Milan: "Siamo in un momento di gioco molto buono. Non siamo contenti, anche se sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan sette volte campione d'Europa". Ecco gli estratti da Tuttomercatoweb. "Luka Modric. il migliore della storia del calcio ha toccato 14 palloni, normalmente è da 100. Noi difensivamente abbiamo fatto una partita incredibile. Poi c'è Maignan, non dimentichiamolo. Rabiot fortissimo, lo conosciamo tutti, ha fatto una partitona. Ci sta, è il Milan, può succedere". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

