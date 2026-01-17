Fabregas in conferenza | Sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan Lazio? Con Sarri ha un’identità molto chiara

In vista della sfida della Lazio, Cesc Fabregas ha commentato la recente prestazione contro il Milan, esprimendo soddisfazione per il livello di gioco mostrato. Il centrocampista ha sottolineato l'importanza dell’identità tattica consolidata sotto la guida di Sarri, evidenziando un percorso di crescita e coesione nel team. La conferenza ha fornito spunti sulla filosofia di gioco e sulle ambizioni della squadra in questa stagione.

PARTITA CON IL MILAN – «Siamo in un momento di gioco molto buono. Non siamo contenti, anche se sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan sette volte campione d'Europa. Non succede sempre che quando tirano in porta ti fanno sempre tre gol. Ma io quando chiudo gli occhi, voglio vedere la mia squadra giocare così». LAZIO – «Sta crescendo. Con Sarri ha un'identità molto chiara, ha due esterni fortissimi. Anche Taylor è forte, abbiamo giocato contro di lui con l'Ajax, lo conosciamo bene. Poi hanno una difesa molto solida e compatta, mi piacciono molto. Consolidata la squadra perché da tanti anni giocano insieme.

