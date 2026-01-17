Fabio Zocco ex capo del pool di Unabomber esce dalla chiesa dopo un funerale e trova l' auto devastata | Volevano colpirmi

Fabio Zocco, ex capo del pool di Unabomber e membro della squadra mobile di Venezia, ha riferito di aver trovato la propria auto danneggiata dopo aver lasciato un funerale a Pordenone. L’auto presenta fiancate rigate, gomme squarciate e il cofano danneggiato dall’olio dei freni. Zocco ha commentato l’episodio come un tentativo di colpirlo, senza specificare ulteriori dettagli.

PORDENONE - Le fiancate rigate, le gomme squarciate, il cofano rovinato dall?olio dei freni. Fabio Zocco, poliziotto della squadra mobile di Venezia in pensione da un paio d?anni ed ex.

