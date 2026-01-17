Ex Mercati Generali attivisti fermano i mezzi | Non era sfalcio stavano abbattendo gli alberi

Gli attivisti hanno bloccato i mezzi di lavoro negli Ex Mercati Generali, contestando le operazioni di abbattimento degli alberi, che ritengono non essere semplici sfalci. L'intervento mira a sensibilizzare sulla tutela ambientale e a richiedere un dialogo con le autorità. È stata ipotizzata una data per un primo incontro di confronto sul progetto, segnando un passo verso un possibile dialogo tra le parti coinvolte.

Ex Mercati generali, nell'area spunta una ruspa: allarme tra i residenti. Il Comune fa chiarezza - Il Campidoglio: "Sono operazioni di sfalcio e pulizia dell'area" ... romatoday.it

Bandiere palestinesi e striscioni agli ex Mercati Generali: la protesta contro il fondo Hines - L'iniziativa di alcuni attivisti del territorio contro il fondo con cui il Comune di Roma ha avviato il progetto per la rigenerazione urbana dell'area. romatoday.it

NO ALLA SPECULAZIONE DELLA GIUNTA GUALTIERI REVOCARE IL PROGETTO DEGLI EX MERCATI GENERALI Al fianco del comitato degli ex Mercati Generali contro l’inizio dei lavori che stanno distruggendo il patrimonio naturale dell’area. L'inizio sen - facebook.com facebook

Ex Mercati generali, nell'area spunta una ruspa: allarme tra i residenti. Il Comune fa chiarezza ift.tt/zkuC4MP x.com

