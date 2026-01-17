Ex Mercati Generali attivisti fermano i mezzi | Non era sfalcio stavano abbattendo gli alberi
Gli attivisti hanno bloccato i mezzi di lavoro negli Ex Mercati Generali, contestando le operazioni di abbattimento degli alberi, che ritengono non essere semplici sfalci. L'intervento mira a sensibilizzare sulla tutela ambientale e a richiedere un dialogo con le autorità. È stata ipotizzata una data per un primo incontro di confronto sul progetto, segnando un passo verso un possibile dialogo tra le parti coinvolte.
Gli attivisti entrano nell'area degli Ex Mercati Generali e bloccano i mezzi di lavoro. Spunta una possibile data per il primo tavolo di confronto sul progetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Blitz degli attivisti agli Ex Mercati Generali: “Soldi del progetto vengono dal genocidio a Gaza”
Leggi anche: Gli ex Mercati Generali diventeranno uno studentato a 1000 euro al mese. I residenti: “Non vogliamo i topi, ma neanche questo”
Bandiere palestinesi e striscioni agli ex Mercati Generali: la protesta contro il fondo Hines; Blitz degli attivisti agli Ex Mercati Generali: Soldi del progetto vengono dal genocidio a Gaza; Ex Mercati Generali, protesta contro il progetto Hines: striscioni e bandiere palestinesi nell’area; Ex Mercati generali, nell'area spunta una ruspa: allarme tra i residenti. Il Comune fa chiarezza.
Blitz degli attivisti agli Ex Mercati Generali: “Soldi del progetto vengono dal genocidio a Gaza” - La bandiera della Palestina si affianca a uno striscione che recita "Capitali che uccidono altrove investono qui". fanpage.it
Ex Mercati generali, nell'area spunta una ruspa: allarme tra i residenti. Il Comune fa chiarezza - Il Campidoglio: "Sono operazioni di sfalcio e pulizia dell'area" ... romatoday.it
Bandiere palestinesi e striscioni agli ex Mercati Generali: la protesta contro il fondo Hines - L'iniziativa di alcuni attivisti del territorio contro il fondo con cui il Comune di Roma ha avviato il progetto per la rigenerazione urbana dell'area. romatoday.it
NO ALLA SPECULAZIONE DELLA GIUNTA GUALTIERI REVOCARE IL PROGETTO DEGLI EX MERCATI GENERALI Al fianco del comitato degli ex Mercati Generali contro l’inizio dei lavori che stanno distruggendo il patrimonio naturale dell’area. L'inizio sen - facebook.com facebook
Ex Mercati generali, nell'area spunta una ruspa: allarme tra i residenti. Il Comune fa chiarezza ift.tt/zkuC4MP x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.