ex fidanzati e oggi amici il conduttore e la cantante ex concorrenti di amici tornano nello studio di maria de filippi che conoscono bene

C ’è posta per te, ventinovesima edizione, secondo capitolo. Dopo l’esordio stagionale della scorsa settimana Maria De Filippi torna protagonista anche oggi, sabato 17 gennaio, in prima serata su Canale 5. L’appuntamento è per le 21:20, subito dopo la fine de La Ruota della fortuna. Gerry Scotti in altre sere arriva ad allungarsi spesso fino a pochi minuti prima delle 22:00, ma con Maria non sgarra. La scorsa settimana ha chiuso all’orario fissato. Il miracolo (pop) di Emma, dopo 12 anni “L’amore non mi basta” scala Spotify X Leggi anche › Tutto sulla nuova edizione di “C’è Posta per Te”, edizione 2026: ospiti, postini e quando inizia C’è posta per te: anticipazioni puntata 17 gennaio Canale 5, ospiti, Emma e Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

