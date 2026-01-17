Ex Fcu Francesco De Rebotti | Armamento tecnologia e autorizzazioni Cronoprogramma completo ed orizzonte nazionale

Francesco De Rebotti, ex Fcu, presenta un cronoprogramma completo riguardante il processo di riapertura della ferrovia Terni-San Sepolcro. Il documento evidenzia le tappe fondamentali, con particolare attenzione a armamento, tecnologia e autorizzazioni necessarie. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e aggiornato delle fasi da seguire per il rilancio di questa importante infrastruttura ferroviaria, elemento strategico per l’accessibilità e lo sviluppo della regione Umbria.

Un cronoprogramma dettagliato per arrivare alla riapertura completa della Ex Fcu, ossia la ferrovia che collega Terni a San Sepolcro, attraversando il modo verticale la Regione Umbria. L'assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, intervenuto alla redazione di www.ternitoday.it, ha tracciato gli scenari verso l'orizzonte 2027: "Il progetto è stato avviato nel corso del 2017 e proseguito negli anni successivi. Pertanto ho raccolto il lavoro fatto, dando continuità. La tratta Terni-San Sepolcro è suddivisa in quattro sub-linee con altrettante evoluzioni diverse: Terni-Ponte San Giovanni, Ponte San Giovanni-Perugia Sant'Anna, Ponte San Giovanni-Città di Castello, Città di Castello-Sansepolcro".

