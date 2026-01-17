Eventi a Roma oggi 17 gennaio 2026 | cosa fare in città anche gratis

Scopri gli eventi di oggi a Roma, 17 gennaio 2026. La città propone un calendario vario che include visite guidate, mostre, spettacoli teatrali, festival e attività per tutte le età. Un’occasione per vivere Roma in modo diverso, anche gratuitamente, e scoprire le sue molteplici sfaccettature. Ecco cosa fare in città oggi, per passare una giornata interessante e ricca di stimoli.

Roma offre anche oggi – Sabato 17 Gennaio – un ricco calendario di eventi tra visite guidate, mostre, teatro, festival, attività per famiglie e molto altro. Dalle iniziative culturali ai percorsi immersivi, la Capitale si conferma viva anche in pieno inverno. Spettacoli e Festival. Evolution – Il Circo del Futuro – uno spettacolo moderno che combina tecnologia, acrobazie e narrazione visiva (programma in corso fino a febbraio). Mostre e musei. Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone – esposizione gratuita con capolavori barocchi e rinascimentali. Art Revive: esperi enza digitale e immersiva – percorso interattivo che unisce arte e tecnologia. 🔗 Leggi su Funweek.it

