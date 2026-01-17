Eventi a Roma domenica 18 gennaio 2026 | cosa fare in città anche gratis

Domenica 18 gennaio 2026, Roma propone un calendario vario di eventi per tutti i gusti. Tra visite guidate, mostre, spettacoli teatrali e attività per famiglie, la città si anima con iniziative gratuite e a pagamento. Un’occasione per scoprire nuovi luoghi e vivere la città in modo diverso, anche senza spendere. Ecco cosa fare a Roma in questa giornata.

Roma offre per Domenica 18 Gennaio – un ricco calendario di eventi tra visite guidate, mostre, teatro, festival, attività per famiglie e molto altro. Dalle iniziative culturali ai percorsi immersivi, la Capitale si conferma viva anche in pieno inverno. Spettacoli e Festival. Evolution – Il Circo del Futuro – uno spettacolo moderno che combina tecnologia, acrobazie e narrazione visiva (programma in corso fino a febbraio). Mostre e musei. Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone – esposizione gratuita con capolavori barocchi e rinascimentali. Art Revive: esperi enza digitale e immersiva – percorso interattivo che unisce arte e tecnologia. 🔗 Leggi su Funweek.it

