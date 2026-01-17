Evanland è un evento unico in cui prevale il rispetto e il senso di comunità, senza l’uso di sostanze. Come sottolineato da Gio Evan, qui non si fuma canne, ma si valorizzano stima reciproca e condivisione. Conoscere questa realtà significa entrare in un ambiente autentico, lontano da promesse di felicità artificiale. Un’occasione per condividere valori semplici e genuini, come dimostra anche la presenza di Gio Evan, artista noto al grande pubblico.

Il popolo televisivo più “pop” lo ha conosciuto nel 2021, quando al Festival di Sanremo ha presentato il brano “Arnica”, che si è classificato al 23esimo posto. Ma Gio Evan catalizza ormai da qualche anno l’attenzione non solo dei suoi fan, ma anche dei curiosi che partecipano in massa a quello che viene considerato “il raduno dei buoni”, Evanland che torna il 25 e 26 luglio per la quinta edizione. “Il raduno dura 48 ore e ci sono dei workshop, gli esercizi di comunità perché quello che vorrei sempre accadesse è il senso di accoglienza e di accettazione verso l’altro. E mi piace che accada nella natura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Evanland è l’unico raduno dove nessuno fuma le canne. Bastano stima e senso di comunità. Ma non è una promozione sulla felicità della vita”: così Gio Evan

