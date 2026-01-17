Evade i domiciliari e mette a segno un furto in un bar | arrestato a Salerno

A Salerno, D.G. è stato arrestato dopo aver evaso i domiciliari e aver commesso un furto in un bar. L’intervento della Polizia di Stato, supportata dall’Esercito, ha permesso di catturare l’autore delle azioni, che ora si trova in custodia. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle misure restrittive.

É finito in manette, ieri, D.G., accusato di furto aggravato ed evasione: la Polizia di Stato, con equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno, anche con l'ausilio di personale dell'Esercito, ha proceduto all'arresto dell'uomo. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'indagato, già sottoposto alla misura dei domiciliari per reati analoghi, a seguito di segnalazione di allarme con nebbiogeno scattato presso un locale -il B-Est ndr- sul lungomare Colombo, é stato individuato mentre si stava allontanando da quel luogo. Il ladro è stato beccato con una borsa contenente numerosi pacchetti di tabacchi, risultati rubati poco prima dal bar preso di mira, la cui porta di ingresso era stata danneggiata mediante l'utilizzo di un "piede di porco".

