Europei short track 2026 oggi | orari sabato 17 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge la seconda giornata degli Europei di short track 2026. In questa occasione, si svolgeranno le gare di qualificazione e semifinali, con la partecipazione di atleti italiani. Per seguire gli eventi, saranno disponibili orari, copertura televisiva e streaming. Una giornata importante per gli appassionati di questa disciplina, che potranno assistere alle performance dei concentrati talenti europei.

Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull'anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) si assegneranno le prime medaglie e l'Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. La compagine azzurra si presenta a questo appuntamento nel pieno della preparazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SHORT TRACK DALLE 13.35 Per questa ragione, questa manifestazione la si è definita "tappa di passaggio". Tuttavia, si cercherà di fare il meglio possibile, con quella che è la forma attuale. Un day-2 in cui saranno le finali dei 1500 e dei 500 metri maschili, oltre ai 1500 e alla prova a squadre femminile a tenere banco.

Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com

I Campionati europei di short-track, ospitati dall'IJssportcentrum di Tilburg, si sono aperti in maniera positiva per la squadra azzurra, che nella giornata dedicata ai turni di qualificazione è andata vicina al percorso netto. A conti fatti, è mancato all'appello solam - facebook.com facebook

Europei di pattinaggio, la roveretana Lara Naki Gutmann quarta dopo lo short program. x.com

