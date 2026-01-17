Europei pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 17 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi si conclude la rassegna europea di pattinaggio artistico 2026, con due prove finali che assegnano le ultime medaglie. La giornata, 17 gennaio, sarà decisiva per gli atleti italiani in gara. Di seguito, orari, modalità di visione in TV e streaming, e aggiornamenti sui risultati delle rappresentative nazionali.

Cala il sipario sui Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, evento che oggi vedrà l’ultima giornata di competizioni con due segmenti come sempre importantissimi per ciò che concerne i colori azzurri. Sui ghiaccio di Sheffield assisteremo infatti alle prove del libero maschile e della free dance delle coppie di danza. La tensione comincerà a salire a partire dalle ore 14.00 italiane, orario d’inizio del libero maschile, segmento in cui i fari saranno puntati su Matteo Rizzo e Daniel Grassl, rispettivamente quarto e quinto ma ad un passo dal podio, al momento occupato rispettivamente dal georgiano Nika Egadze e dai fratelli Alexander e Mikhail Selevko. 🔗 Leggi su Oasport.it

