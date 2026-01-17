Europa-Mercosur Roma è stata decisiva Accordo quasi fatto

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur si avvicina alla conclusione, con Roma tra i protagonisti chiave. Se il Parlamento europeo dovesse respingere l’intesa, questa potrebbe essere definitivamente compromessa, evidenziando le tensioni in corso. Mentre Ursula von der Leyen si trova in Sudamerica per finalizzare l’accordo, le controversie tra le parti e le pressioni degli agricoltori rimangono fattori determinanti nel processo decisionale.

Se il Parlamento Ue dovesse bocciare l’intesa, il Mercosur si fermerebbe. La frase che circola a Palazzo Berlaymont descrive la tensione che accompagna il viaggio di Ursula von der Leyen in Sudamerica, dove oggi metterà il sigillo sul travagliato accordo avallato a maggioranza dai 27, tra le barricate degli agricoltori. "È il risultato di una generazione", ha rivendicato raggiante la leader europea a Rio de Janeiro, convinta che la firma attesa in Paraguay sarà solo "il primo passo" perché "il meglio deve ancora venire". Il nuovo partenariato, nella strategia a lungo termine di Bruxelles, è una carta chiave per diversificare gli scambi e provare a metterli al riparo dalla scure di Donald Trump, tornato a brandire la minaccia dei dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

