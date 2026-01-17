Estrazioni del Lotto di sabato 17 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di sabato 17 gennaio 2026 sulla ruota di Napoli: 86, 31, 44, 87 e 32. Di seguito, vengono riportati anche tutti i numeri estratti su tutte le ruote. Questa sessione offre un momento di attenzione per gli appassionati e gli operatori del gioco.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 17 gennaio 2026:86 - 31 - 44 - 87 - 32I numeri estratti su tutte le ruote. Le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20.

